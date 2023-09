Ab 2025 überall in Niedersachsen Neues Fach „Werte und Normen“: An der Altstädter Grundschule stark gefragt Von Cornelia Achenbach | 01.09.2023, 05:30 Uhr Petra Nerger und Schulleiterin Rita Lemper sind froh, eine Lösung für die Kinder gefunden zu haben, die den konfessionell-​kooperativen Religionsunterricht nicht besuchen. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down

Was an weiterführenden Schulen längst etabliert ist, soll ab 2025 auch an Grundschulen in Niedersachsen eingeführt werden: das Fach „Werte und Normen“ als Alternative zum kooperativ-konfessionellen Religionsunterricht. An der Altstädter Grundschule wird bereits seit ein paar Jahren „Werte und Normen“ unterrichtet – und die Nachfrage ist enorm.