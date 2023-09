Negativbeispiel Lyrastraße Warum sind nicht alle Fahrradstraßen in Osnabrück so markiert wie die Heinrichstraße? Von Sandra Dorn | 24.09.2023, 08:42 Uhr Beides sind Fahrradstraßen in Osnabrück, aber beim Straßenzug Kommenderiestraße/Kolpingstraße/Lyrastraße (links) ist das im Straßenbild kaum zu erkennen, während die Heinrichstraße (rechts) großzügig über ihre gesamte Länge als Fahrradstraße markiert ist. Foto: Michael Gründel, André Havergo up-down up-down

Nicht alle Fahrradstraßen in Osnabrück sind so deutlich als solche zu erkennen wie die beiden neuen Fahrradstraßen Heinrichstraße und Laischaftstraße im Stadtteil Wüste. Im Straßenzug Kolpingstraße, Lyrastraße und Kommenderiestraße weisen nur Schilder und verblassende Piktogramme im Eingang darauf hin. Bleibt das so?