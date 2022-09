Die Osnabrücker Lebensmittelingenieurin Fehime Dogan hat ihren Job als Qualitätsmanagerin in der Industrie gegen ein eigenes Catering-Unternehmen getauscht. Foto: Stefanie Hiekmann up-down up-down Gefüllte Weinblätter statt Canapés Osnabrückerin Fehime Dogan setzt mit ihrem Catering-Unternehmen auf Mittelmeer-Küche Von Stefanie Hiekmann | 08.09.2022, 11:11 Uhr

Der Begriff „Nana“ bedeutet in einer Volkssprache an der Schwarzmeerküste „Mama“. Und weil Fehime Dogan das Kochen von ihrer Mama gelernt hat, nennt die 32-jährige Osnabrückerin ihr neu gegründetes Catering-Unternehmen nun genau so: „Nana-Catering“.