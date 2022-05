Das Geschäft Vagabund an der Dielingerstraße öffnet bald wieder. FOTO: Michael Gründel Neue Inhaber, alter Name Osnabrücker Outdoor-Geschäft Vagabund öffnet wieder Von Corinna Berghahn | 20.05.2022, 13:45 Uhr

Im Sommer 2021 schlossen sich die Türen und mehrere Monate standen die Räume an der Dielingerstraße 19 leer. Doch in der kommenden Woche will das Geschäft Vagabund wieder neu eröffnen.