Nicht kleckern, sondern klotzen: In diesem neuen Wohnkomplex am Töpferhof ist Platz für 74 Mietparteien. Foto: Andre Havergo up-down up-down Sieben Geschosse überragen Hellern Neuer Wohnkomplex für 74 Parteien in Osnabrück: Erste Mieter ziehen ein Von Rainer Lahmann-Lammert | 09.02.2023, 15:07 Uhr

In Osnabrück kommt es nicht alle Tage vor, dass ein Gebäude mit 74 Wohnungen fertig wird. Am Töpferhof in Hellern ist in weniger als zwei Jahren ein L-förmiger Komplex mit sieben Geschossen entstanden, der den ganzen Stadtteil überragt. Die ersten Mieter sind schon eingezogen.