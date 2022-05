Die Mitglieder des Seniorenbeirates (von links): Klaus Haug, Günter Sandfort (Sozialausschussmitglied), Franz-Josef Schwack, Gudrun Marten, Robert George Garrett, Peter Landscheidt, Marita Bengsch, Bernd Glüsenkamp, Ralf Haas, Reiner Ahlert, Paul Meimberg, Jürgen Wilkewitz, Heike Walter, Jörg Martin Rassow, Monika Pöttering, Elisabeth Fritsch, Dr. Gisela Löhberg, Burckhard Döhmen. Es fehlen: Gabriele Uthmann, Hans-Ulrich Illner und Michael Schuhl. FOTO: André Havergo Neuer Vorstand gewählt „Aktiv angehen“: Seniorenbeirat der Stadt Osnabrück repräsentiert Viertel der Stadtbevölkerung Von Catharina Peters | 05.05.2022, 16:21 Uhr

Der Seniorenbeirat der Stadt Osnabrück hat einen neuen Vorstand: In seiner konstituierenden Sitzung in der vergangenen Woche ist Paul Meimberg zum Vorsitzenden gewählt worden. Als Stellvertreterin ist Monika Pöttering ins Amt berufen worden. Das Gremium repräsentiert laut eigenen Angaben der Stadt „die Generation 60+ in Osnabrück“ – also knapp ein Viertel der gesamten Stadtbevölkerung.