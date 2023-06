Der Bissendorfer Christoph Schnare wird am 11. Juni in den Dienst eingeführt. Foto: Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Osnabrück/privat up-down up-down Als Springerpastor im Einsatz Christoph Schnare ist neuer evangelischer Pastor für den Kirchenkreis Osnabrück Von Hannah Baumann | 06.06.2023, 12:59 Uhr

In der Timotheuskirche wird Pastor Christoph Schnare am kommenden Sonntag um 10 Uhr von Superintendent Joachim Jeska in seinen Dienst als Springerpastor im Kirchenkreis Osnabrück eingeführt.