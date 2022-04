Wegen der steigenden Infektionszahlen dürfen Altenheime im Landkreis Osnabrück von Besuchern erst nach einem negativen Corona-Schnelltest betreten werden. (Symbolfoto) FOTO: Michael Gründel Analyse nach drei Wochen Lockdown Neuer Corona-Höchststand in der Region Osnabrück: Wie kam es zu 1536 aktuell Infizierten? Von Jean-Charles Fays | 20.11.2020, 19:35 Uhr

Auch nach knapp drei Wochen "Lockdown light" zeigen die Corona-Maßnahmen in der Region Osnabrück noch keine Wirkung. Im Gegenteil: Während es am 2. November 924 aktuell Infizierte in Stadt und Landkreis Osnabrück gab, ist diese Zahl bis Samstag, 21. November, auf 1536 gestiegen. Dabei entwickelt sich insbesondere der Landkreis immer mehr zum Corona-Hotspot. Eine Analyse.