Die jungen Künstler zeigten am Tag der offenen Tür ihr Können. FOTO: Uwe Lewandowski up-down up-down Neue Werkstatt bezogen Tag der offenen Tür in der der Osnabrücker Kunstschule Von Regine Hoffmeister | 20.05.2012, 15:13 Uhr

Im November hatte die Kunstschule nach fast einjähriger Standortsuche ihr neues Domizil am Johannistorwall bezogen. Nun lud sie erstmals zu einem Tag der offenen Tür in die frisch sanierten, weitläufigen Räume ein. An verschiedenen Stationen hatten die Besucher Gelegenheit, zu töpfern, zu malen oder zu nähen. Außerdem konnten sie Tricks und Kniffe digitaler Bildbearbeitung erkunden und Drucktechniken ausprobieren.