Gastgeberin Moana Brockschmidt und Küchenchef Frederic Rumpenhorst freuen sich auf den Start der Wein- und Vorspeisenbar Moana am Marktplatz. FOTO: Stefanie Hiekmann up-down up-down In der ehemaligen Crêperie Wein- und Vorspeisenbar Moana eröffnet am Osnabrücker Marktplatz Von Stefanie Hiekmann | 19.08.2022, 11:12 Uhr

Auf dem Osnabrücker Marktplatz tut sich was: Am 3. September eröffnet die Wein- und Vorspeisenbar Moana in der ehemaligen Crêperie neben der Marienkirche. Gastgeberin ist Moana Brockschmidt, in der Küche arbeitet Frederic Rumpenhorst. Beide sind bekannte Gesichter in der Osnabrücker Gastro-Szene.