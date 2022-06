Lale Yildirim ist Juniorprofessorin an der Universität Osnabrück und will mit dem neuen Veranstaltungsformat „History Forum“ Wissenschaft und Öffentlichkeit zusammenbringen. FOTO: Foto: Lale Yildirim Erinnern? Vergessen? Neue Reihe „History Forum Osnabrück“ beleuchtet Umgang mit Vergangenheit Von Dietmar Kröger | 07.06.2022, 14:54 Uhr

Universitätsforschung und Öffentlichkeit regelmäßig zusammen bringen? Geht das? Ja, sagt Lale Yildirim und öffnet mit dem „History Forum Osnabrück“ die Türen zur Didaktik der Geschichte. In einer ersten Podiumsveranstaltung am Montag, 13. Juni, in der Schlossaula, geht sie mit ihren Gästen der Frage nach, wie Erinnern und Konflikt in einer diversen Gesellschaft gestaltet werden können.