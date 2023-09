Seit mehr als drei Jahrzehnten veranstaltet die Lagerhalle das Kabarett-Festival in Osnabrück. Es gilt als eines der größten Festivals dieser Art im gesamten nordwestdeutschen Raum. Oft besuchen dabei die deutschen Spitzenkräfte der Genres Kabarett, Comedy oder Poetry Slam die Hasestadt. Oft sind es aber gerade die unbekannten Namen, die es zu entdecken gilt. Volker Pispers, Gerburg Jahnke und Ina Müller standen ja auch mal am Beginn ihrer Karrieren – und auf einer Bühne in der Lagerhalle.

Wie ein Kabarettist aus Osnabrück

Ein nicht mehr ganz unbekannter Name ist Eva Karl Faltermeier. Sie eröffnet das Kabarett-Festival am 27. Oktober im Spitzboden der Lagerhalle mit dem Programm „Taxi. Uhr läuft“. Eva Karl Faltermeier behauptet, sie hat herausgefunden, wo wir alle abgeholt werden wollen, wohin die Fahrt geht und was sie uns kostet.

Mit dem Duo Suchtpotenzial geht das Festival am 28. Oktober gleich weiter. In ihrem Programm „Bällebad forever“ geht es laut eigener Aussage um „10 Jahre Suchtpotenzial“, und das seien zehn Jahre „Titten, Tasten, Temperamente“. Mit ihrer Musik-Comedy hat Suchtpotenzial den Deutschen Kleinkunstpreis und den Bayerischen Kabarettpreis gewonnen.

Von Champagner-Marxisten und die Antifa-Atzinnen

Ebenfalls ausgezeichnet ist Jean-Philippe Kindler, genauer gesagt mit dem Deutschen Kabarettpreis und dem Prix Pantheon. Am 2. November zeigt er sein politisches Stand-Up-Programm. Dabei pöbelt und hetzt er, und er zerrt die Champagner-Marxisten, die Antifa-Atzinnen und die Rentner ohne Rente auf die Bühne des Saals.

Jean-Philippe Kindler ätzt und hetzt am 2. November in Osnabrück. Foto: Marvin Ruppert

Am Tag danach kommt Thomas Schreckenberger mit seinem neuen Programm „Nur die Lüge zählt“ nach Osnabrück. Darin dreht sich alles um die Wahrheit und vor allem um die Lüge in all ihren Ausprägungen. Am 4. November wird der „Gelsenkirchener Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“ (HG Butzko über HG Butzko) im Spitzboden seufzen: „Ach ja“. So heißt sein neues Programm.

Altmeister und Liedermacher

Weiter geht es am 9. November mit dem Improvisationstheater „Die Springmaus“, am 10. und 11. November mit den Polit-Kabarettisten Helmut Schleich und Robert Griess sowie am 12. November mit Altmeister Wilfried Schmickler.

Bekannt aus der „heute show" ist Friedemann Weise. Er kommt am 25. November zum Kabarett-Festival in Osnabrück. Foto: Frederike Wetzels

Am 16. November ist Liedermacher Falk zu Gast in der Lagerhalle, einen Tag später kommt Herrchens Frauchen und am 18. November beehrt das Kabarett-Trio „Alte Mädchen“ das Festival.

Es endet mit „Zuckerjokes und Peitsche“

Der Auftritt von Ingrid Kühne am 23. November ist bereits ausverkauft, aber für die Shows von Mirja Regensburg und Friedemann Weise an den darauffolgenden Tagen gibt es noch Tickets.

Han‘s Klaffl kommt am 30. November in die Lagerhalle, Eva Eiselt ist am 1. Dezember dort. Lara Ermer beschließt das Kabarett-Festival am 2. Dezember mit „Zuckerjokes und Peitsche“.

Alle Infos und Tickets für das Kabarett-Festival in der Lagerhalle in Osnabrück gibt es im Internet unter www.lagerhalle-osnabrueck.de.