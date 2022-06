Große Gärten wie hier im Widukindland eignen sich für eine Bebauung in zweiter Reihe. Die Grundsteuer C soll die Spekulation mit solchen Grundstücken unattraktiv machen. FOTO: Google Earth Neues Gesetz macht es möglich Osnabrück will neue Steuer einführen: Wer die Grundsteuer C zahlen muss Von Wilfried Hinrichs | 07.06.2022, 07:52 Uhr

Osnabrück könnte die erste Stadt in Niedersachsen sein, die eine Baulandsteuer einführt, die Grundsteuer C. Was bringt die Steuer - nur Ärger oder mehr Geld und neue Bauflächen für den knappen Wohnungsmarkt?