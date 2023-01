Silvia Berger ist schon seit ihrer Jugend bei der Heilsarmee Foto: Jörn Martens up-down up-down Heilsarmee verlegt Standort Die „friedlichste Armee der Welt“ kommt von Bielefeld nach Osnabrück Von Finja Jaquet | 18.01.2023, 10:22 Uhr

Nach Jahrzehnten in Bielefeld verlegt die Heilsarmee ihren Standort nach Osnabrück und bringt einen Sack voller Ideen mit. Nur die Suche nach geeigneten Räumen steht dem Engagement derzeit noch im Wege. Was die Heilsarmee in Osnabrück vorhat.