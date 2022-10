Mays und ihr Lernbegleiter Markus Hackstette haben sich zum Coachinggespräch zurückgezogen. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Neue Schule, neues Konzept An der Friedensschule in Osnabrück heißen Lehrer „Lernbegleiter“ und Schüler „Lernpartner“ Von Dietmar Kröger | 15.10.2022, 05:42 Uhr

Was als allererstes auffällt, ist die entspannte Ruhe in den Klassenräumen der Osnabrücker Friedensschule. Wobei es streng genommen keine Klassenräume sind, denn die gibt es an der neuen Oberschule an der Hakenstraße nicht. Hier sitzen die Schüler in Lernbüros.