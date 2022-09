OPG-Chef Wigand Maethner (links) und Blankenburg-Investor Johannes Külkens nehmen die neuen Schnellladesäulen am Einkaufszentrum Blankenburg in Betrieb. Foto: Stadtwerke Osnabrück/Swaantje Hehmann up-down up-down Neue Schnellladesäulen E-Autos aufladen am Osnabrücker Einkaufszentrum Blankenburg Von Anke Schneider | 01.09.2022, 17:26 Uhr

Am Einkaufszentrum Blankenburg direkt an der A30-Ausfahrt Osnabrück-Hellern hat die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft (OPG) jetzt zwei weitere Schnellladesäulen in Betrieb genommen.