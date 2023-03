Über diese schicke Rampe geht‘s direkt vom Bahnhofsplatz ins neue Fahrradparkhaus. Foto: Michael Gründel up-down up-down Am Samstag startet der Betrieb Neue Radstation am Hauptbahnhof gilt als Symbol für die Verkehrswende in Osnabrück Von Rainer Lahmann-Lammert | 31.03.2023, 18:31 Uhr

Autos raus, Fahrräder rein: Die neue Radstation am Hauptbahnhof geht am Samstag in Betrieb. In Osnabrück wird sie schon als Stein gewordenes Symbol der Verkehrswende gefeiert. Dabei war es eine technische Herausforderung, die untere Ebene des Parkhauses fahrradgerecht umzugestalten.