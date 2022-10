Die Filmpassage an der Johannisstraße steht seit Jahren leer. Jetzt soll auf dem Areal etwas Neues entstehen. Foto: Geodaten Osnabrück up-down up-down Veränderungssperre gilt schon Stadt Osnabrück will das Quartier um die alte Filmpassage neu ordnen Von Rainer Lahmann-Lammert | 11.10.2022, 06:13 Uhr

Die Filmpassage an der Johannisstraße in Osnabrück hat die Corona-Pandemie nicht überlebt. Ein Investor will das Areal für eine neue Nutzung herrichten. Die Stadt nimmt seine Bauvoranfrage zum Anlass, auch das Umfeld neu zu ordnen – mit einem Bebauungsplan, der auch dem Klimaschutz Rechnung tragen soll.