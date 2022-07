In erster Linie wird die Handhabung des Mitmach-Netzwerks durch die Kürzung einfacher und komfortabler. Das ist vor allem im Sinne der Nutzer, die sich dies seit geraumer Zeit wünschen. Über 1000 Nachbarinnen und Nachbarn haben wir in einer Umfrage und in Gesprächen zu der Handhabung des Netzwerks befragt. Ein oft kritisierter Punkt war die umfangreiche Kategorienliste. Sie wird jetzt also um einiges schlanker, gewinnt dafür aber an Übersicht, Struktur und Offenheit. So gibt es zukünftig zum Beispiel statt „Ernährung“, „Essen & Trinken“ und „Kochen“ unter der Rubrik „Freizeit“ nur noch den Punkt „Essen & Trinken“.