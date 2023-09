Die rund ein Jahr andauernden Bauarbeiten beginnen am Kreuzungsbereich zur Straße Am Galgesch und wandern dann in mehreren Abschnitten in Richtung Ertmanplatz, teilen die Osnabrücker Stadtwerke mit. Da das Kanalsystem mittig unter der Fahrbahn liegt und Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen, ist eine Vollsperrung der betroffenen Straßenabschnitte nötig. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten werde die Stadt Osnabrück die Fahrbahndecke wiederherstellen.

Die Bauarbeiten betreffen die Ertmanstraße zwischen der Kreuzung zur Straße Am Galgesch bis einschließlich Ertmanplatz und dem Kreuzungsbereich zur Jellinghausstraße. In mehreren Bauabschnitten wird das in die Jahre gekommene Mischsystem durch ein modernes Trennsystem ersetzt. Das neue Kanalsystem besteht aus einer Regenwasser- und einer Schmutzwasserkanalisation. Das bedeutet, Regenwasser und Schmutzwasser werden künftig getrennt.

Weniger Abwassergebühren

Bislang wird sämtliches Abwasser in die Mischkanalisation abgeleitet. Es gelangt über das stadtweite Entwässerungssystem in die Kläranlage und wird dort aufbereitet. Die Kanalisation unter der Ertmanstraße gehört mit zu den letzten Kilometern des Mischsystems in Osnabrück – zum Großteil hat die SWO Netz schon auf das Trennsystem umgestellt, zuletzt in der Rheiner Landstraße.

Der Vorteil eines Trennsystems: Nur das Schmutzwasser muss im Klärwerk aufbereitet werden. Das ist nicht nur nachhaltig und spart viel Energie, sondern kommt auch allen Gebührenzahlern in der Stadt zugute. Denn weniger zu klärendes Abwasser bedeutet auch, dass weniger Abwassergebühren bezahlt werden müssen. Zudem ist das Kanalsystem unter der Ertmanstraße in Teilen stark sanierungsbedürftig.

Parallel zum Kanalbau erneuert die SWO Netz auch Versorgungsleitungen. So werden Stromkabel erneuert, um das Netz für die Herausforderungen der Energiewende fit zu machen. Künftig wird durch die steigende Anzahl von PV-Anlagen mehr Strom eingespeist, auf der anderen Seite steigt der Verbrauch durch Wärmepumpen oder das Laden von E-Autos weiter an. Dafür muss das Stromnetz angepasst und auch erweitert werden. Entlang des Baufeldes wird zudem die Straßenbeleuchtung erneuert.