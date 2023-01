Gute Kombination: Geigerin Franziska Hahn-Majersky im Dialog mit Susanne Kohnen und Shogo Fuijii (von links) an den Oboen. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Barockorchester in der Schlossaula Hofkapelle Osnabrück spielt am Donnerstag: Ungewohnt und bereichernd Von Ralf Döring | 13.01.2023, 10:49 Uhr

Erstmals hat die Neue Hofkapelle Osnabrück an einem Donnerstag in der Schlossaula gespielt. Am Wert der Musik ändert das nichts.