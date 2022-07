Größer besetzt als sonst: die Neue Hofkapelle in der Schlossaula. FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Konzert der Neue Hofkapelle Sechs „Brandenburgische“ auf einen Streich Von Jan Kampmeier | 04.07.2022, 10:45 Uhr

Alle sechs Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach an einem Abend spielte die Neue Hofkapelle Osnabrück am Wochenende in der Schlossaula.