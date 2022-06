Große Gärten sollen nicht unter die neue Grundsteuer C fallen, die die Ratsmehrheit in Osnabrück einführen will. FOTO: Google Earth up-down up-down Bis zu 7000 bebaubare Grundstücke Neue Grundsteuer C in Osnabrück: Gartenbesitzer sollen verschont bleiben Von Wilfried Hinrichs | 24.06.2022, 13:05 Uhr

Besitzer von großen Gartengrundstücken sollen von der geplanten Baulandsteuer (Grundsteuer C) in Osnabrück verschont bleiben. Das kündigte die Ratsmehrheit an, die im Juli die Einführung der Steuer im Rat beantragen will. Kritiker sagen: Die Steuer wird ein Riesenflop.