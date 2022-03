Grünflächen in der Stadt sind nicht nur fürs Klima wichtig. Auch den Bürgern dienen sie als wichtige Freizeitmöglichkeit. (Symbolbild) FOTO: dpa/Finn Winkler Welche Wünsche haben die Osnabrücker? Neue Grünflächen in Osnabrück: Stadt lädt Bürger zur Umfrage ein Von Arlena Janning | 26.03.2022, 12:12 Uhr

Derzeit erarbeitet die Stadt Osnabrück ein Freiraumentwicklungskonzept unter dem Namen „Urbaner Freiraum im (Klima)-Wandel“. In diesem Kontext können die Bürger in Osnabrück nun an einer Umfrage teilnehmen, um der Verwaltung eigene Wünsche für neue Grünflächen mitzuteilen.