Neue Facebook-Seite Flirt-Hilfe für Osnabrücker Studenten Von Cornelia Achenbach | 14.01.2013, 15:32 Uhr

Schon einmal in der Uni-Bibliothek gesessen und mehr auf die nette brünette Kommilitonin als auf die Einführung in die germanistische Mediävistik konzentriert? Am Ende aber doch zu schüchtern gewesen, den ersten Schritt zu machen? Dann bietet das soziale Netzwerk Facebook womöglich bald Hilfe: Unter dem Namen „Spotted: University of Osnabrück“ können Studenten künftig ihren heimlich Verehrten anonyme Nachrichten schicken.