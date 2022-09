Ab Dienstag sollen die angepassten Impfstoffe bereitstehen. Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Angepasst auf Omikron-Subvarianten Neue Corona-Impfstoffe für Stadt und Landkreis Osnabrück Von Niklas Golitschek | 23.09.2022, 14:47 Uhr

Stationäre Impfzentren und mobile Impfteams in Stadt und Landkreis Osnabrück bieten von kommender Woche an neue Corona-Impfstoffe an. Diese sind an Omikron-Subvarianten angepasst.