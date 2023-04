Bohren, um die Erdwärme anzuzapfen: So lässt sich klimaneutral heizen, aber für das Baugebiet am Eversburger Friedhof kommt diese Lösung zu spät. Foto: Bernd Feil/Imago-Images up-down up-down Eversburg kommt zu spät Neue Baugebiete in Osnabrück sollen Nahwärmenetze bekommen Von Rainer Lahmann-Lammert | 12.04.2023, 08:20 Uhr

Jede dritte Tonne CO2 in Osnabrück geht auf das Konto der Raumwärme. Um neue Baugebiete mit klimaneutralen Heizungen ohne Öl und Gas auszustatten, will die Stadt die Geothermie anzapfen und Nahwärmenetze aufbauen. Im Baugebiet am Eversburger Friedhof klappt das allerdings noch nicht.