Das Toilettenhäuschen steht vor der Zufahrt zur Kamp-Garage. FOTO: Felix Strickmann Stilles Örtchen am Kamp Barrierefrei und selbstreinigend - das kann die neue WC-Anlage in Osnabrück Von Felix Strickmann | 17.06.2022, 10:08 Uhr

Wohin, wenn man mal muss? In Osnabrück mitunter eine schwierige Frage, da in der Innenstadt kaum öffentliche Toiletten angeboten werden. Ab sofort gibt es aber wieder ein stilles Örtchen an der Kamp-Promenade.