Bis Ende September erwartet Niedersachsen mehr als 20.000 Flüchtlinge (das Bild zeigt Geflüchtete bei der Ankunft im Messebahnhof Laatzen). Nun gibt es eine neue Quote, welche Kommune wie viele Flüchtlinge in den nächsten sechs Monaten aufnehmen muss. Symbolfoto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Verteilung von Flüchtlingen Neue Aufnahmequote: Wie viele Geflüchtete kommen nach Osnabrück? Von Jean-Charles Fays | 10.05.2023, 12:02 Uhr

Wie haben sich die Flüchtlingszahlen in Osnabrück seit der Rekord-Zuwanderung aus der Ukraine in 2022 entwickelt? Hat die Stadt die Aufnahmequote erfüllt? Stehen aktuell noch Flüchtlingsunterkünfte leer, sind Einrichtungen überfüllt? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Situation in der Stadt Osnabrück.