Klare Linien, fünf Geschosse: So soll das Wohn- und Geschäftshaus auf dem ehemaligen Tankstellengrundstück Ecke Wittekindstraße/Karlstraße aussehen. Grafik: Werner Lürwer Einige Bauherren warten lieber noch Neue Akzente am Berliner Platz in Osnabrück: Der erste Investor ist bereit Von Rainer Lahmann-Lammert | 29.12.2022, 08:22 Uhr

Mit einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus an der Wittekindstraße will der Ibbenbürener Immobilienkaufmann Uwe Lehmkuhl den Anfang machen für die Neugestaltung des Quartiers am Berliner Platz in Osnabrück. Andere Investoren stehen ebenfalls in den Startlöchern, andere warten lieber auf bessere Rahmenbedingungen.