Bufdi Tom Steinke, Mitarbeiter Gerd Jekubzik und Projektleiterin Silvia Trienen im sozialen Laden „Jedes Kind braucht einen Engel" in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker

Jetzt an der Bremer Straße Sozialer Laden „Jedes Kind braucht einen Engel" eröffnet neu in Osnabrück Von Thomas Wübker | 06.04.2023, 11:00 Uhr

Nicht nur jedes Kind braucht was zum Anziehen oder zum Spielen, auch Erwachsene. Kleidung, Spielzeug und Küchenbedarf für den schmalen Geldbeutel gibt es nun in dem sozialen Laden „Jedes Kind braucht einen Engel“ an der Bremer Straße 288 in Osnabrück.