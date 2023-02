Der niederländische Nachtzug-Anbieter GreenCityTrip bringt Bahnreisende ab April 2023 von Bad Bentheim über Osnabrück, Minden und Hannover nach Dresden und Prag. Foto: GreenCityTrip up-down up-down Bahn-Startup GreenCityTrip Neu ab April 2023: Nachtzug-Reisen von Osnabrück nach Dresden und Prag Von Sebastian Stricker | 12.02.2023, 09:42 Uhr

GreenCityTrip bietet ab April 2023 Nachtzug-Reisen von Osnabrück über Dresden nach Prag an. Das kündigt das niederländische Startup auf Anfrage unserer Redaktion an. Die Bahn wird auch in Bad Bentheim, Minden und Hannover halten. Fahrplan und Preise im Überblick.