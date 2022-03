Mitglieder der Gruppe Nachhaltiges Engagement Osnabrück (Neo) haben am Sonntag in der Gartlage freiwillig Müll gesammelt. FOTO: Thomas Osterfeld Stadtputz in der Gartlage Osnabrück sauberer machen: Neo-Gruppe sammelt 17 Säcke Müll - und mehr Von Thomas Wübker | 27.03.2022, 18:26 Uhr

Das schöne Wetter lockt am Sonntag in Osnabrück nicht nur Spaziergänger vor die Tür. In der Gartlage verabreden sich Aktivisten zum Stadtputz.