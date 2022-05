Neben Bauteilen wie Zierleisten und Embleme stahlen die Diebe elektronische Geräte wie etwa Navigationsgeräte. FOTO: Jörn Martens An der Bielefelder Straße Navigationsgeräte aus Fahrzeughandel in Bad Laer gestohlen Von Jean-Charles Fays | 30.05.2022, 11:44 Uhr

Diebe haben bei einem Fahrzeughandel an der Bielefelder Straße in Bad Laer zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zahlreiche Bauteile sowie elektronische Geräte gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilte.