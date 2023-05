Die Freude über den Preis ist groß: (v.l.) Wiebke Holste, Leiterin des Fachdienstes Naturschutz und Landschaftsplanung bei der Stadt Osnabrück, die stellvertretende Kitaleiterin Maren Schwarz, Susanne Bruelheide, die das Projekt für die Kita betreut hat, und Antonius Fahnemann, Vorstandsvorsitzender der Haarmann-Stiftung. Foto: Stadt Osnabrück/Simon Vonstein up-down up-down Natürlich leben lernen Osnabrück: Thomas-Kindertagesstätte Am Limberg erhält Naturschutzpreis 2022 Von Wibke Niemeyer | 03.05.2023, 10:33 Uhr

Der Naturschutzpreis 2022 der Haarmann-Stiftung und der Stadt Osnabrück geht an die Thomas-Kita Am Limberg aus Osnabrück. Ideen, wofür die Einrichtung das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro einsetzen möchte, gibt es genug.