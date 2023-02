Ein Kiosk als „Candy Shop“ - an der Natruper Straße 223a gibt es auch US-amerikanische Süßigkeiten. Foto: Corinna Berghahn up-down up-down An der Natruper Straße Candy Shop: Kiosk090 in Osnabrück bietet US-amerikanische Süßigkeiten Von Corinna Berghahn | 24.02.2023, 12:17 Uhr | Update vor 42 Min.

Seit Anfang Februar hat der „Kiosk090“ an der Natruper Straße sein Sortiment erweitert und bietet nun verstärkt auch US-amerikanische Süßigkeiten an. Damit sei man einer der wenigen Orte, an denen es diese Dinge in Osnabrück gäbe, so der Betreiber.