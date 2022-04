In Marienfeld bereiten sich die DFB-Frauen auf die Weltmeisterschaft (26. Juni bis 17. Juli) im eigenen Land vor. Höhepunkt des Lehrgangs: Das Testländerspiel am Freitag (18 Uhr/ARD) in der Osnatel-Arena in Osnabrück gegen Italien. Stümerin Inka Grings freut sich schon auf die Kulisse. Gestern wurden Ecken und Passspiel geübt. Immer wieder unterbrach Neid das Training und korrigierte. Zwischendurch gab es ein Lob.