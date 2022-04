Teile Südafrikas repräsentieren eine eigene floristische Region und einen sogenannten Biodiversitäts-Hotspot. Das heißt: „Auf nur 90000 Quadratkilometern – das entspricht etwa der Größe Österreichs – sind mehr als 9000 Pflanzenarten heimisch, von denen zwei Drittel dort endemisch sind, also nur dort vorkommen“, schwärmt der Biologie-Professor. „Der Artenreichtum ist mit dem der Tropen vergleichbar.“

Explizit werden die Biologen aus den USA, Tschechien, Australien, Deutschland und Südafrika die Gattung Heliophila (heliophil = Sonne und Licht liebend) untersuchen, die mit fast 100 Arten und einer in der gesamten Familie unvergleichlichen Diversität vorkommen. Es gibt winzige Kräuter, Sträucher aber auch Lianen in der Region. Auch unterschiedliche Blütenfarben, -formen und Fruchttypen sind zu beobachten. „Obwohl bereits einige vorläufige Untersuchungen vorliegen, sind doch die Ursachen dieser außergewöhnlichen Diversität weitgehend unbekannt. Auch manche neue Entdeckung können wir erwarten“, so der 57-jährige Wissenschaftler.

Das auf dieser Expedition gesammelte Pflanzenmaterial wird für vielfältige Untersuchungen verwendet, die zu einem besseren Verständnis der Evolutionsgeschichte dieser Gruppe beitragen. Mummenhoff wird unter anderem Blattmaterial für die DNA-Analysen und Samenproben mitbringen, die in der Samenbank der Arbeitsgruppe Botanik und des Botanischen Gartens der Universität Osnabrück dauerhaft eingelagert werden können.