Wer im Zoo Osnabrück die Nasenbären entdecken möchte, muss den Kopf weit in den Nacken legen. Denn in ihrem neuen Gehege am Südamerikahaus klettern sie am liebsten auf die bis zu sechs Meter hohen Birken. Dort genießt die siebenköpfige Bande nicht nur gerne die Aussicht, sondern stärkt sich auch an den köstlichen Blättern, weswegen die Bäume inzwischen recht kahl sind. Neben den wohlschmeckenden Klettermöglichkeiten bietet die Anlage noch mehr Platz (circa 130 Quadratmeter). Die Umbauarbeiten waren jedoch nicht einfach, wie Zooinspektor Hans-Jürgen Schröder berichtet: „Wir haben die Anlage der Nasenbären komplett entgittert. Wo vorher ein Gitterzelt zu sehen war, sind nun nur noch Glasscheiben in Holzrahmen gefasst. So können die Besucher die Nasenbären sehr gut beobachten. Allerdings war es für uns gar nicht so einfach, die Anlage so zu bauen, dass die Tiere gut zu sehen sind, als gewiefte Kletterer und Ausbrecher aber nicht den ganzen Schölerberg erobern.“ Kontinuierlich und zusätzlich zu den anderen Zooarbeiten haben Maurer, Schlosser und Gärtner die Anlage in mehreren Monaten erneuert, bis sie im Juni schließlich fertig war.