Aus Zweifel an ihrer Verfassungstreue hat der Landkreis Osnabrück nach fast 30 Jahren einer angestellten Tierärztin gekündigt. Symbolfoto: dpa Kündigungsstreit vor Gericht Nähe zur Reichsbürger-Szene: Landkreis Osnabrück entlässt Tierärztin Von Sebastian Stricker | 14.09.2022, 09:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Wegen großer Zweifel an ihrer Verfassungstreue hat der Landkreis Osnabrück einer 63 Jahre alten Tierärztin den Job gekündigt. Die Frau war in einem Bußgeldverfahren mit Reichsbürger-Parolen aufgefallen. Am Dienstag stritten sich beide Parteien vor dem Arbeitsgericht.