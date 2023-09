Die Bauarbeiten finden der Nacht von Donnerstag, 28. September bis Freitag, 29. September statt. Wie die Autobahn Westfalen mitteilt, sind die Auffahrten von der A33 Richtung Bielefeld auf die A30 in Fahrtrichtung Hannover und von der A30 Richtung Hannover auf die A33 in Fahrtrichtung Diepholz in der Zeit zwischen 20 Uhr und 5 Uhr nicht befahrbar.

Die Bedarfsumleitungen führen über die U28 und die U39. Sollten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden können, werden sie in der darauffolgenden Nacht, vom 29. auf den 30. September, im gleichen Zeitraum fortgesetzt.

In Nordrhein Westfalen beginnt am Wochenende der Reiseverkehr aufgrund der Herbstferien. Deshalb könnte es an den Baustellen auf den Autobahnen zu größeren Behinderungen kommen.