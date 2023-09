Unter dem Sternenhimmel von Osnabrück können Besucher auf der Suche nach Kellerfunden, Ausgedientem, Raritäten oder Kitsch ihre Verhandlungsgeschicklichkeit unter Beweis stellen, teilt die Marketing Osnabrück mit.

Das erwartet die Besucher

Der Nachtflohmarkt beginnt um 18 und geht bis 2 Uhr nachts. Er findet auf dem Marktplatz, dem Platz des Westfälischen Friedens und dem Gelände der Großen Domsfreiheit statt. Wegen einer parallelen Veranstaltung steht der Domvorplatz dieses Mal nicht zur Verfügung.

Es werden an den genannten Plätzen rund 400 Stände aufgebaut werden. Der Aufbau der Stände beginnt ab 16 Uhr. Jeder Stand ist drei Meter lang. Ein Lageplan ist auf der Website der Marketing Osnabrück verfügbar: https://www.marketingosnabrueck.de/nachtflohmarkt/.

Das müssen Standbetreiber beachten

Das Auffahren auf das Veranstaltungsgelände ist während des Auf- und Abbaus sowie der Veranstaltung verboten, informiert die Marketing Osnabrück auf ihrer Internetseite. Der Standplatz müsse nach der Veranstaltung sauber hinterlassen werden. Der Verkauf von Lebensmitteln oder Getränken sei nicht gestattet. Zudem seien Glücksspiel jeglicher Art sowie religiöse oder politische Werbung untersagt. Es sei verboten, ohne schriftliche Zustimmung des Veranstalters Reklame für andere Veranstaltungen zu machen.

Der Nachtflohmarkt ist kein Markt im Sinne der Gewerbeordnung, erklärt die Marketing Osnabrück. Gestattet sei der Verkauf von Hausrat, Textilien, optischen Geräten, Elektro-, Hifi- und EDV-Geräten sowie deren Zubehör, Spielzeug, Büchern, Zeitschriften, Comics, Bild- und Tonträgern und elektronischen Spielgeräten sowie deren Zubehör. Ebenfalls gestattet sei der Verkauf von Schmuck von geringfügigem Wert, selbstgefertigten Waren und kunsthandwerklichen Gegenständen.

Hier können Standbetreiber ausladen

Eine Zufahrt zum Nachtflohmarkt ist ab 16 Uhr ausschließlich über die Dielingerstraße und die Hasestraße mit einem gültigen Ticket möglich. Die Bierstraße ist ab Ecke Lohstraße gesperrt. Die Kleine Domsfreiheit darf nicht befahren werden.

Parken auf dem Flohmarktgelände ist nicht gestattet, so die Marketing Osnabrück weiter. Das Ausladen des Fahrzeugs müsse zügig vonstatten gehen. Anschließend müsse das Fahrzeug das Gelände wieder verlassen. Ladezonen für Flohmarktbeschicker sind die Umfahrt der Großen Domsfreiheit (eine Reihe entladen, eine Fahrspur bleibt frei), beide Bushaltebuchten am Domhof und der Taxistand sowie die Bedarfshaltestelle an der Lortzingstraße.