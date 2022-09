Der Umbau für die Neueröffnung ist bereits in Gang gesetzt. Foto: Julia Weßling up-down up-down Erneuter Wechsel Nachmieter für „Ice Cream by Lorenzo“ in der Osnabrücker Georgstraße steht fest Von Julia Weßling | 08.09.2022, 10:29 Uhr

Nachdem die Inhaber des Eiscafés „Ice Cream by Lorenzo“ in der Osnabrücker Georgstraße den Betrieb Ende August nach zweieinhalb Jahren eingestellt haben, ist bereits ein Nachfolger für den Laden gefunden. Am 28. Oktober eröffnet dort das orientalisch-arabische Restaurant „Mosaik“.