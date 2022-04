Schnell war dann ein Wäschekorb ausfindig gemacht, der gebrannt hatte. In der Nähe gelagerte Mittel für die chemische Reinigung wurden in Sicherheit gebracht und das Feuer gelöscht. Wegen des dichten Rauches konnten die Männer nur unter schwerem Atemschutz arbeiten. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen technischen Defekt an Elektromodulen einer Waschmaschine, die wiederum den Wäschekorb in Brand gesetzt hatte. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Die Wohnungen über der Wäscherei mussten nicht evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand außer an den Türen kein Sachschaden; nur das Inventar wurde durch Qualm. Ruß und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.