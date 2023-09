Frauenberatungsstelle erklärt Hier gibt es in Osnabrück Hilfe nach Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt Von Julia Bertram | 17.09.2023, 11:10 Uhr Betroffene sexualisierter Gewalt können in Osnabrück Unterstützung, Beratung und Begleitung in Anspruch nehmen. Symbolfoto: dpa/Felix Kästle up-down up-down

Betroffene einer sexualisierten Gewalttat, wie einer Vergewaltigung, befinden sich häufig in einem emotionalen Ausnahmezustand. Die Sozialarbeiterin Olga Barbje unterstützt bei der Frauenberatungsstelle in Osnabrück unter anderem in diesen Fällen. Sie erklärt, an wen sich Betroffene in Osnabrück wenden können und worauf es bei der Unterstützung Betroffener besonders ankommt.