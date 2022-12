Am Mittwochabend landete nach erfolgreicher Sanierung wieder der erste Airbus am Flughafen Münster/Osnabrück Foto: FMO up-down up-down Start frei für den Flugbetrieb Start- und Landebahn am Flughafen Münster/Osnabrück saniert Von Anke Schneider | 01.12.2022, 08:51 Uhr

Um eine Minute nach 20 Uhr landete am Mittwochabend wieder ein Airbus A319 der Lufthansa aus München am Flughafen Münster/Osnabrück. Pünktlich um 20 Uhr war die Start- und Landebahn nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder in Betrieb genommen worden.