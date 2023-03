Ohne Plan und Bushaltestellen: Der Verkehr in Heidi Froeses Heimat Paraguay. Foto: Steve Weber up-down up-down Entwicklungshilfe im eigenen Land Was eine Intensivstation in Paraguay mit Fachwissen aus Osnabrück zu tun hat Von Matthias Liedtke | 11.03.2023, 10:20 Uhr

Mit dem Fachwissen aus ihrer zweijährigen Fortbildung in Osnabrück hat Krankenpflegerin Heidi Froese in ihrer Heimatstadt in Paraguay eine Intensivstation aufgebaut. Über ihr Land und die Unterschiede zwischen den Gesundheitssystemen berichtete sie jetzt im Niels-Stensen-Bildungszentrum.