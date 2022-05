Maksim ist mit seiner Oma aus der Ukraine geflohen. Nach zwei Tagen waren sie in Deutschland. FOTO: Jörn Martens „Meine Zukunft sehe ich in Deutschland“ Wie Maksim vor dem Ukraine-Krieg flüchtete und sich in Osnabrück integriert Von Jean-Charles Fays | 29.05.2022, 07:00 Uhr

Seine Eltern arbeiten für das Militär und mussten in der Ukraine bleiben. Maksim und seiner Oma gelang die Flucht aus Kiew. Wie der 15-Jährige in Osnabrück jetzt neu anfangen will und welche ambitionierten Ziele er sich setzt.