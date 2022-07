„Es werden in katholischen Krankenhäusern keine Rezepte für die ,Pille danach‘ oder die Pille selbst ausgegeben“, erklärt Markus Jüngerhans unserer Zeitung. Er ist Geschäftsführer des katholischen Krankenhausverbandes der Diözese Osnabrück . 19 Kliniken zwischen Nordseeküste und Teutoburger Wald gehören dem Verein an. Warum es in den angeschlossenen Häusern keine „Pille danach“ gebe? „Die katholische Kirche steht für den Schutz des Lebens. Die Ausgabe einer Notfallkontrazeption widerspricht diesem Ziel.“

Dennoch sagt Jüngerhans: „Opfer sexueller Gewalt bekommen in unseren Krankenhäusern jede Unterstützung, die sie brauchen.“ Das beinhalte auch die sogenannte anonyme Spurensicherung für den Fall, dass die Frau den Vergewaltiger zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen möchte. Im Kölner Fall hatten dies die Kliniken verweigert. In den Krankenhäusern seines Verbandes sei das nicht denkbar, so Geschäftsführer Jüngerhans. Die konkreten Ereignisse in Köln wolle er aber „zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentieren oder bewerten“.

Er stellt klar: „Die katholischen Krankenhäuser bieten den betroffenen Frauen alle Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten an, über die sie verfügen.“ Der Patientin sei nach einer ersten Behandlung immer noch freigestellt, welchen Weg sie gehe.

Entscheidet sich die Frau für die Pille danach, müsste sie im Zweifelsfall einen Arzt außerhalb des Krankenhauses aufsuchen. Dies könnte sich aber beispielsweise im Emsland schwierig gestalten: Hier gibt es ausschließlich katholische Krankenhäuser. Am Wochenende müsste daher ein ärztlicher Notdienst gefunden werden, sagte der Geschäftsführer.

Und für den Fall, dass die vergewaltigte Frau das Krankenhaus nicht verlassen kann, weil sie verletzt eingeliefert wurde? Für solche Fälle habe jedes Haus eine Ethik-Kommission, die innerhalb von 24 Stunden zusammenkommen könne. Die Kommission nehme eine Einzelfallprüfung vor, so Jüngerhans. „Die Patientin ist dabei immer im Mittelpunkt.“