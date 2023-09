Albert-Schweitzer-Schule Nach Polizeieinsatz: Verkehrschaos am Sonnenhügel in Osnabrück Von Anke Schneider | 28.09.2023, 13:54 Uhr | Update vor 33 Min. Vor der Albert-Schweitzer-Schule nahe dem Schulzentrum Sonnenhügel in Osnabrück knubbelte sich der Verkehr. Foto: Kim Gerecht up-down up-down

Der Polizeieinsatz am Schulzentrum Sonnenhügel hat auch die Eltern der Kinder in den umliegenden Schulen in Angst und Schrecken versetzt. Um 13.30 Uhr hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Schüler dürfen nach Hause.